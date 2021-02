Medicina estetica, Toffanetti: “Ecco il miglior trattamento per labbra e contorno occhi”

L’innovazione è fondamentale anche nel campo della medicina estetica. L’utilizzo di tecniche e strumenti all’avanguardia consente di ottenere risultati migliori, più soddisfacenti e soprattutto più “naturali”.

È fondamentale, quindi, rivolgersi a medici preparati e ricorrere a prodotti sicuri, certificati e di qualità. Per attenuare le rughe, aumentare il volume delle labbra e migliorare una zona delicata come quella del contorno occhi, per esempio, molti specialisti stanno adoperando la Teosyal Pen, trattamento in grado di ridurre i rischi derivanti da un filler eseguito male. Per saperne di più abbiamo chiesto un parere al dottor Fabio Toffanetti, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

Cos’è la Teosyal Pen?

È un presidio tecnologico avanzato in grado di rendere i trattamenti iniettivi, ad esempio con acido ialuronico (filler), più confortevoli. Più precisamente permettono di minimizzare gli effetti collaterali transitori post trattamento (come edemi, lividi ecc.), nonché la sensazione di dolore. La maggior leggerezza dello strumento, inoltre, consente di valorizzare la tecnica e la manualità dello specialista a cui ci si è rivolti. Io mi affido solo a filler dinamici di ultima generazione della massima qualità utilizzando la Teosyal Pen, innovativo strumento elettronico cordless creato proprio per favorirne l’applicazione.

E che vantaggi comporta?

Aiuta lo specialista non solo riducendo il fastidio legato al trattamento ma anche migliorando la possibilità di distribuire l’acido ialuronico in maniera molto più omogenea e naturale. Questo comporta un notevole beneficio sia in termini di comfort sia di naturalezza e ottimizzazione del risultato, soprattutto in zone delicate come le labbra e il contorno occhi.

Per concludere, che cosa consiglia a chi volesse sottoporsi a questo trattamento?

Di affidarsi a un medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. In questo campo ci sono centinaia e centinaia di medici non specialisti che si professano esperti ma in realtà non lo sono: c’è parecchia disinformazione e spesso i pazienti non ricevono le giuste informazioni per sapere se si stanno recando da un vero specialista. La preparazione, invece, fa la differenza ed è necessaria per ottenere un buon risultato: va ricordato che la medicina e chirurgia estetica è un settore molto delicato perché se ben eseguita può aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere e l’equilibrio psico-fisico.