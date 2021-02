“Partiti! Questa mattina ho avuto l’onore di inaugurare l’hub vaccinale che a Chiuduno, nei prossimi mesi, consentirà di vaccinare circa 300mila persone”. Lo scrive su Facebook il sindaco del paese Stefano Locatelli. “Una struttura all’avanguardia – sottolinea – allestita in una sola settimana: un sincero grazie a tutti i volontari”.

L’inaugurazione arriva ad un anno esatto dai primi contagi per Covid-19 registrati in Bergamasca: “Una data simbolica, che da un lato ci fa sperare, dall’altro ci fa capire come le cose nel giro di un anno possano cambiare – commenta il sindaco, che lancia un messaggio finale -: prima ci si vaccina, prima si torna alla tanto amata normalità. Forza!”.