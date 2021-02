Le giornate si allungano e si sente aria di primavera: il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Signani ci confermerà o meno la sensazione dell’arrivo della bella stagione.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione ha iniziato dalla giornata di marted ad estendersi sull’Europa meridionale, rafforzando i suoi massimi di pressione proprio sul Mediterraneo. Ne conseguiranno giornate dominate da assoluta stabilità con cieli nel complesso sereni ovunque accompagnati da temperature pressoché primaverili specie nei valori massimi.

Mercoledì 24 febbraio 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutta la regione sin dal mattino e per l’intera giornata, con cieli generalmente sereni sia in pianura che in montagna.

Temperature: Temperature minime generalmente comprese fra i 3 e i 6 gradi nelle aree pianeggianti. Attese punte maggiori sino a 8 e 10 gradi lungo le aree pedemontane e collinari. Massime anch’esse in lieve aumento con punte sino a 18-19 gradi in pianura.

Giovedì 25 febbraio 2021

Tempo Previsto: Condizioni di stabilità assoluta su tutta la regione con cieli generalmente sereni sin dal mattino e per l’intera giornata su tutto il territorio regionale.

Temperature: Temperature minime generalmente comprese fra i 4 ed i 6 gradi nelle aree di pianura. Punte sempre maggiori sino a 10gradi lungo le aree pedemontane e collinari. Massime stabili su valori miti attorno ai 18 e 20 gradi.

Venerdì 26 febbraio 2021

Tempo Previsto: Altra giornata dominata dalla stabilità su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, specie in serata, per il transito di innocue velature.

Temperature: Temperature minime stabili attese fra i 4 ed i 6 gradi in pianura, con valori maggiori sino a 8 e 10 gradi lungo le aree pedemontane e collinari. Massime generalmente stabili sempre su valori miti fra i 16 ed i 18 gradi.