I Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Romano di Lombardia sono intervenuti mercoledì mattina intorno alle 10 in via Colombera per l’incendio di un furgone.

L’autista rendendosi conto della fuoriuscita di fumo dalla sua autovettura ha chiamato i soccorsi.

Nessun ferito. I pompieri spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona compromessa.