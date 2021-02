Fa irruzione in un ingrosso di alimentari ma scatta l’allarme: 27enne in manette

Nella notte tra martedì e mercoledì i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 27 anni, autore di un tentato furto in un capannone di Treviolo.

La pattuglia dei Carabinieri, allertata da una guardia giurata di Mondialpol in servizio nella zona, alle ore 00.30 circa, si è recata in un capannone sede di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di generi alimentari, dove era appena scattato l’allarme di sorveglianza.

Giunti sul posto, i militari hanno notato la forzatura della recinzione e la rottura di un vetro di una porta di ingresso al locale.

Entrati all’interno, dopo un’attenta ispezione del locale, i Carabinieri hanno trovato l’uomo che, vistosi scoperto, aveva provato a nascondersi rannicchiandosi tra alcuni grossi scatoloni.

Immediatamente fermato, il soggetto, originario della Tunisia e che all’esito di successivi accertamenti è risultato già gravato da precedenti specifici, è stato dunque condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato, in attesa dell’udienza direttissima dinanzi al giudice del Tribunale di Bergamo.