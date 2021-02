Dai vaccini anti-Covid ai bonus per l’edilizia: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl.

“Più vicino col vaccino”: FNP e gli over 80

Più vicino col vaccino: FNP sostiene la campagna vaccinale, e apre le sedi per aiutare gli ultra ottantenni nella prenotazione.

Dentix: ADICONSUM in campo

Dentix, catena di studi odontoiatrici che aveva sede anche a Bergamo, da circa un anno ha chiuso tutte le vetrine per fallimento. Centinaia di clienti, in provincia, sono rimasti con le cure a metà.

I “bonus” per l’edilizia, opportunità per tutti

Il bonus edilizia al 110%, opportunità per le case di molti pensionati

La città ideale è più accessibile

“La città nuova o è inclusiva o non è; la città ideale deve essere a misura dei più fragili”:

sono le due direttrici sulle quali si muovono le proposte di integrazione al PGT che le segreteria dei sindacati Pensionati di CGIL CSIL UIL e del Comitato per l’abolizione delle barriere architettoniche hanno sottoposto alla Giunta di Bergamo.

La proposta di Pensionati e Comitato riguarda la nomina di un accessibility manager che in maniera propositiva contatti tutte le realtà del territorio con l’obiettivo di una città più accessibile, per una maggiore partecipazione e socializzazione. Una Bergamo a misura di anziano è comunque più attenta ai soggetti fragili, anche alle persone normodotate che si infortunano e devono potersi muovere in sicurezza. Abbiamo predisposto una griglia, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dall’Oms, in modo da verificare, quartiere per quartiere, quali sono i problemi da risolvere.