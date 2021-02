Coppa del Mondo, in Val Martello quinto posto per Luca Tomasoni fra gli Under 20

I Mondiali si avvicinano e Luca Tomasoni si prepara ad affrontarli da protagonista.

Il 18enne di Castione della Presolana si è messo in luce durante il Marmotta Trophy sfiorando il podio nell’individuale Under 20.

Reduce dal settimo posto nella vertical race, il giovane seriano è apparso in forma durante la prova di Coppa del Mondo svoltasi in Val Martello tagliando il traguardo con 2’04” di ritardo dall’austriaco Paul Verbnjak.

In grado di cogliere il miglior risultato stagionale, la promessa dello sci alpinismo tricolore ha colto la convocazione per la kermesse iridata in programma ad Andorra dal prossimo 28 febbraio.

La top ten ottenuta sulle nevi dell’Alto Adige invece per William Boffelli che non è bastata per entrare nel novero degli azzurri scelti dal commissario tecnico per la competizione mondiale.

Il 28enne di Roncobello ha infatti concluso in nona posizione la gara dedicata alla categoria assoluta vinta da Matteo Eydallin, tagliando il traguardo con 3’28” di ritardo dal connazionale.