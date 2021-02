Centinaia di persone fuori dallo stadio di Bergamo per Atalanta-Real Madrid

Si sono radunati in centinaia fuori dallo stadio di Bergamo nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 febbraio. Una manifestazione non organizzata in pieno stile che ha portato in strada – in un periodo in cui è severamente vietato – tante, troppe persone.

Sono i tifosi dell’Atalanta che stanno attendendo l’arrivo al Gewiss Stadium del pullman che porterà i ragazzi di Gasperini nell’impianto in cui si disputerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League, dalle 21.

I sostenitori bergamaschi si sono concentrati a partire dalle 17 nei pressi del Baretto di viale Giulio Cesare, di fronte alla Tribuna Rinascimento, abituale luogo di ritrovo della tifoseria organizzata.

La manifestazione non è stata promossa né dalla Curva Nord, né da qualsiasi altro gruppo organizzato, ma sarebbe il frutto del tam-tam nei vari gruppi Whatsapp.