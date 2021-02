Atalanta-Real, Un sacchetto di biglie o Arancia meccanica? La tv del 24 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 24 febbraio in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo Sky trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Real Madrid, valida per l’andata degli ottavi di Champions League.

Il match, che prenderà il via alle 21, si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Dalle 20 nello studio comincerà il pre-partita con la conduzione di Anna Billò.

La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile su tablet, smartphone e pc. L’alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Un sacchetto di biglie”.

Maurice e Joseph, due fratelli ebrei che amano giocare con le biglie, fuggono per tutta la Francia sotto l’occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Dovranno ricorrere a un’incredibile dose di malizia, coraggio e ingegno per sfuggire alla barbarie nazista.

Canale5 alle 21.45 trasmetterà la terza e ultima puntata della fiction “L’amore strappato”, con Sabrina Ferilli.

Rocco e Rosa riescono a risalire al nome dell’istituto in cui la loro bambina ha alloggiato prima del trasferimento nella sua nuova casa. I due, infatti, mettono le mani su alcune carte determinanti nel loro percorso teso a ricostruire il caso di Arianna. In quei documenti è presente un indizio da cui Rosa intende partire per rivedere la bambina, ma quando finalmente ci provano, il tribunale li respinge: non possono in alcun modo avvicinarla. Intanto, Rocco cerca un modo per saldare il debito, ancora alle prese con i suoi problemi finanziari legati in parte all’ingenuità di Rosa, che si è fatta abbindolare da uno sciacallo. Sarà Ivan, alla fine, a mettersi in contatto con la sorella, scoprendo che lei – in tutti questi anni – aveva sempre vissuto nella convinzione che la sua famiglia d’origine l’avesse abbandonata.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “La Caserma”.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Red Sparrow”; su Rai4 alle 21.20 “Man in the dark”; su La5 alle 21.05 “Scrivimiancora”; su Iris alle 21 “Arancia meccanica” e su Italia2 alle 21.10 “Il Re Scorpione: il libro delle anime”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”. Il maestro Lorenzo Viotti dirige Le Convenienze ed inconvenienze teatrali (Viva la Mamma!) una coproduzione con il Gran Teatro di Ginevra, il Teatro Regio di Torino e il Liceu di Barcelona. Tra gli interpreti:Laurent Naouri, Patrizia Ciofi, Charles Rice. Regia teatrale di Laurent Pelly.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.