Atalanta in forma e Real incerottato: per i bookmaker nerazzurri favoriti

L’Atalanta favorita contro i campioni del Real Madrid. Lo dicono i bookmaker. Una situazione più unica che rara per i nerazzurri, che coincide con una stagione tutt’altro che perfetta per le Merengues in Europa, reduci da una fase a gironi turbolenta.

La vittoria degli uomini di Gasperini, che domenica hanno trionfato in campionato contro il Napoli, è proposta a 2,49, mentre il successo esterno del Real è a 2,80 e il pari si gioca a 3.40.

Secondo gli scommettitori, dunque, l’Atalanta è favorita per la vittoria della gara d’andata in programma al Gewiss Stadium.

Il passaggio del turno per i bergamaschi è comunque difficile: in questo caso sono i Blancos ad essere in favore di pronostico, a 1,47 contro 2,55.

Tornando al match di mercoledì, la previsione degli analisti verte su 90 minuti ricchi di emozioni e gol: l’Over non supera 1,55, l’Under vale 2,35.