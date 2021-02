Ancora irruzione con bestemmie e inni fascisti, stavolta all’assemblea sindacale online

Esattamente una settimana fa era successo durante una assemblea online dellea rete di quartiere Celadina, poi sospesa (leggi qui). Mercoledì un nuovo episodio nell’ambito della seconda assemblea unitaria dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil Bergamo, organizzata per presentare la piattaforma del contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali 2019-2021.

Per rispettare le norme Covid, l’assemblea è stata organizzata on line su piattaforma Zoom. Peccato che gli oltre 50 lavoratrici e lavoratori collegati, che avrebbero dovuto esprimersi sulla piattaforma, siano stati impossibilitati a farlo per via di un’incursione di persone che, prima con rumori di sottofondo e inni fascisti, poi scrivendo bestemmie e insulti in chat, anche intromettendosi nei profili dei partecipanti, hanno reso impossibile far proseguire la riunione. Infatti ogni tentativo di rimuovere questi intrusi è stato inutile.

Mentre le categorie provinciali si stanno muovendo per la denuncia alla polizia postale, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia esprimono non solo solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori per l’episodio estremamente grave e una ferma condanna di questa lesione di uno spazio democratico.

“La pandemia sta limitando le occasioni di partecipazione e il tempo per farlo è tanto più prezioso. Un vaccino non serve solo contro il Covid ma anche per fermare questa ignoranza, questi fascismi e questa inciviltà. Il movimento sindacale confederale, unito, sa da che parte stare: quella della Costituzione nata dalla Resistenza, quella della democrazia, del rispetto, della libertà”.