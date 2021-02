All’Antegnate Shopping Center concorso per diventare influencer

Diventare influencer a colpi di like, follower, hashtag, stories su Instagram è il sogno di migliaia di ragazzi.

Per i fashion-addicted e per chi coltiva il sogno di diventare un vero influencer oggi c’è l’opportunità di sottoscrivere un contratto di collaborazione con il centro commerciale Antegnate Shopping Center che ha indetto un concorso per promuovere sui social le attività del centro. Al vincitore un contributo netto di euro 1.500 a fronte della realizzazione di dieci campagne promozionali tramite post, stories e dirette Instagram.

Diversi i requisiti richiesti ai candidati che intendono partecipare al concorso: avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni al momento dell’iscrizione; essere residenti sul territorio della regione Lombardia; avere un profilo Instagram pubblico con un numero minimo di 1.000 followers; partecipare al primo casting individuale presso il centro commerciale; essere disponibili a partecipare a tutte le fase del casting; non avere stipulato accordi/contratti con altre realtà commerciali che limitano lo sfruttamento dell’immagine; rispettare rigorosamente i protocolli di sicurezza messi in atto dal centro commerciale.

In tre fasi si articola la selezione dei partecipanti.

Prima fase: una giuria tecnica selezionerà i candidati che verranno invitati a partecipare al casting del 1 Marzo 2021, all’interno del centro commerciale, e verrano valutati sulla base di simpatia, chiarezza espositiva e capacità di utilizzo dei social.

Seconda fase: i 15 finalisti selezionati parteciperanno a un corso di formazione sui social e il mondo degli influencer, sulle tecniche di engagement e di sviluppo contatti. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore in un minimo di quattro incontri in modalità sia online sia diretta “one to one”, con attività pratiche svolte all’interno del Centro Commerciale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2021 e il 19 marzo 2021.

Terza fase: i candidati più meritevoli parteciperanno all’ultima fase del casting che si terrà presso il centro commerciale il 23 Marzo 2021, durante la quale sarà decretato il vincitore del contest.

Le candidature vanno inviate entro il 25 Febbraio 2021 tramite apposita procedura telematica disponibile sul sito del centro commerciale. Per il regolamento completo clicca qui.