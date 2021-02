Lazio-Bayern, I Ricchi e Poveri o Le Iene? La tv del 23 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 23 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “A grande richiesta – Ricchi e Poveri in Che sarà sarà”. Il terzo appuntamento con il ciclo di eventi speciali “A grande richiesta”, è lo show in prima serata che Rai1 ha organizzato per festeggiare la carriera, vissuta al top delle classifiche, dei Ricchi e Poveri, il gruppo protagonista della pop music da oltre cinquant’anni, famoso in Italia e nel mondo, grazie all’inossidabile freschezza e contemporaneità del suo messaggio musicale. Conduce Carlo Conti.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Lazio e Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In diretta dall’Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i campioni d’Europa e del mondo del Bayern Monaco. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Il grande calcio prosegue sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 24 febbraio, con “Pressing Champions League” alle ore 00.05, su Italia 1.

Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Atalanta – Real Madrid” e “Borussia Mönchengladbach – Manchester City”, sono commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 25 febbraio, alle 23.45 sul canale 20 spazio a “Pressing Champions League Highlights”, con il meglio delle quattro partite giocate martedì e mercoledì.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi dello show, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, solo intrattenimento e leggerezza. Per questa puntata, a tema “Mondo Animale”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi, ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Presente,come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Su Italia1 alle 21.15 sarà la volta de “Le Iene show”. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti de la Gialappa’s. Band. Argomento cardine della prima puntata sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, come sempre, agli inviati del programma. Un comunicato Mediaset spiega che “in particolare, Rocco Casalino risponde a un fuoco di fila di domande impertinenti, dirette, senza giri di parole e senza censure. Nell’intervista non mancano riflessioni sull’attuale governo e sui due in cui è stato protagonista al fianco dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una personale classifica dei migliori ministri che ha incontrato in questi tre anni vissuti come portavoce. Il reportage di Luigi Pelazza dal titolo “Il Triangolo del crack a Torino” documenta la zona dello spaccio di droga della città, dove il degrado lascia spazio al traffico e al consumo, senza alcun tipo di controllo. Con i pusher ad ogni angolo di strada il livello di uso è altissimo e chi non può permettersi una dose, nonostante il prezzo relativamente modico, arriva anche a prostituirsi. Nel servizio anche l’incontro tra la Iena e la Polizia, immediatamente dopo l’ennesima retata, nel corso della quale sono state sequestrate ben 72 dosi di droga. In onda anche il servizio di Ismaele La Vardera sulla vicenda che ha colpito un piccolo paese della provincia di Palermo: Castronovo di Sicilia. Il giorno di Natale, le celebrazioni della Santa Messa si sono trasformate in un focolaio per la presenza di sedici persone positive al Coronavirus. “Felice di vedervi numerosi!”, aveva esclamato il parroco all’inizio della funzione religiosa, suscitando parecchie polemiche. L’inviato ha incontrato il prete e il sindaco del paese”.

“La prima vittima degli scherzi della serata – PROSEGUE IL COMUNICATO Mediaset per la nuova puntata de Le Iene – sarà la conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste più seguite dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”. La showgirl è andata letteralmente in tilt quando ha creduto che le avessero hackerato il profilo Instagram e che qualcuno avesse pubblicato, tramite i suoi social, parole di accusa nei confronti di Matilde Brandi, Francesco Oppini e altri protagonisti del reality, colpevoli di essersi comportati da amici solo per convenienza e tornaconto. Complice di Nicolò De Devitiis Marzia, sorella della Gregoraci”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Vendetta finale”; su Rai5 alle 21.15 “The Believer”; su Iris alle 21.20 “Terra di confine – Open range” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 6 – La città è assediata”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Perception”; su La5 alle 21.15 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.