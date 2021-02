Bruttissimo incidente nella mattinata di lunedì 22 febbraio a Bergamo, lungo via Grumello: due auto si sono scontrate all’incrocio con via Campi Spini, provocando il ferimento di cinque persone.

Secondo quanto ricostruito, una Volkswagen T-Roc stava percorrendo la via da Lallio in direzione Bergamo, quando improvvisamente è entrata in collisione con una Dacia Sandero che da via Campi Spini stava procedendo in direzione della rampa di accesso all’Asse Interurbano.

Foto 2 di 2



Nell’impatto tra la parte frontale della T-Roc e la portiera anteriore lato passeggero della Sandero, piuttosto violento, quest’ultima si è ribaltata.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi, con due ambulanze e un’automedica, insieme ai carabinieri e alla Polizia Locale di Bergamo.

Grande spavento per gli occupanti delle due vetture: lievi ferite per una famiglia con papà, mamma e una bimba di un anno che si trovavano sulla Volkswagen, mentre le due donne a bordo della Dacia sono state accompagnate in ospedale a Ponte San Pietro e al Papa Giovanni XXIII.

In zona si sono creati code e rallentamenti, con il traffico che è stato gestito dalle forze dell’ordine sulla base di un senso unico alternato per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza fino alla rimozione delle due auto.

Non è la prima volta che l’incrocio tra via Grumello e via Campi Spini è teatro di incidenti dalla dinamica simile.