Grumello al piano

Ribolla (Lega): “I posti auto del cimitero usati come parcheggio di interscambio”

il deputato del Carroccio interroga l'assessore alla Mobilità Stefano Zenoni: "Per sapere se non intenda istituire nell’area in premessa, almeno per una parte dei posti, una sosta a disco orario in modo tale da risolvere i problemi evidenziati per coloro che si recano al cimitero di Grumello del Piano".