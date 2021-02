Prima di uscire di casa un’occhiata al bollettino meteo redatto dal Centro Meteo Lombardo e a cura di Maurizio Signani.

ANALISI SINOTTICA

Nel corso della giornata odierna un vasto campo di alta pressione inizierà a consolidarsi fra l’Europa orientale ed il Mediterraneo, apportando un tipo di tempo maggiormente stabile seppur con ancora il disturbo di nuvolosità bassa nelle aree pianeggianti specie al mattino. Tuttavia a partire dalla giornata di domani la variabilità che ha contraddistinto le ultime giornate nelle aree di pianura, lascerà presto spazio ad una maggior stabilità con cieli ampiamente sereni accompagnati da valori termici tipicamente primaverili durante le ore centrali della giornata.

Lunedì 22 febbraio 2021

Tempo Previsto: Giornata prevalentemente stabile con la persistenza di nuvolosità bassa nelle aree di pianura specialmente al mattino, in graduale dissipazione nel corso della giornata, in un contesto di cieli da variabili a poco nuvolosi. Maggiormente soleggiato su Alpi e Prealpi, ove si avrà solo il disturbo di qualche velatura in transito fra il pomeriggio e la serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie comprese fra i 5 e gli 8gradi in pianura. Massime anch’esse stabili su valori attorno ai 12 e 14 gradi.

Zero termico stabile fra 2200 e 2400metri di quota durante le ore centrali della giornata.

Venti: Deboli di direzione variabile in pianura. Sempre deboli prevalentemente da Sud Sudovest in quota.

Martedì 23 febbraio 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio per l’intera giornata, con il solo rischio di nebbie o banchi di nebbia fra le ore notturne e del primo mattino lungo le aree di bassa pianura.

Temperature: Temperature minime in calo, comprese generalmente fra 2 e 4gradi in pianura. Massime in generale e lieve aumento, fra 14 e 16 gradi.

Zero termico in netto aumento fra 3000 e 3200metri di quota durante le ore centrali della giornata.

Venti: Venti deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Molto deboli di direzione variabile o generalmente assenti in quota.

Mercoledì 24 febbraio 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su tutta la regione sin dal mattino e per l’intera giornata, con cieli generalmente sereni sia in pianura che in montagna.

Temperature: Temperature minime stabili comprese fra i 2 ed i 4gradi in pianura. Massime in nuovo ulteriore aumento con punte sino a 16 e 18gradi nelle aree di pianura.

Zero termico stabile a 3400metri di quota.

Venti: Venti deboli di direzione variabile sia in pianura che in montagna.