Con 30 milioni MPS Leasing & Factoring sostiene la Supply Chain di Valtellina SpA

MPS Leasing & Factoring e Valtellina SpA hanno siglato un accordo di filiera con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura che fa capo all’azienda bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti TLC.

Grazie ad affidamenti complessivi per 30 milioni di euro, di cui una parte dedicata al reverse factoring, i fornitori di Valtellina potranno accedere ad un plafond creditizio messo a disposizione da MPS L&F per smobilizzare i crediti commerciali. L’operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale.

Tutt’ora guidata dalla famiglia Valtellina, quest’azienda, ha oltre 80 anni di storia e ha saputo evolvere dalla originaria telefonia, alla telematica (tecnologie e servizi), fino ai nuovi campi applicativi 4.0 e smart (city e manufacturing). L’impresa, che conta ad oggi un organico di circa 2000 unità, opera anche nel campo delle reti elettriche ed energetiche sviluppando un’operatività con respiro sempre più internazionale.

Con questo accordo l’azienda ha voluto ampliare le opzioni disponibili di accesso al credito dei propri fornitori, rendendolo più semplice e vantaggioso. La nuova convenzione “di filiera” siglata con MPS L&F consente anche di utilizzare alcune soluzioni offerte dal Gruppo Montepaschi, ovvero prodotti di credito specialistico quale il credito di filiera e servizi bancari più tradizionali dedicati ai contratti di fornitura.

Simone Pasquini, direttore Generale di Mps Leasing & Factoring ha dichiarato: “L’accordo con Valtellina Spa s’inserisce nel contesto delle iniziative a sostegno dell’economia e del tessuto produttivo del Paese. L’obiettivo di questa convenzione è garantire una continuità di sviluppo ed espansione alle aziende nell’area del Nord Ovest. È anche attraverso interventi concreti come questo che il Gruppo Montepaschi riesce a consolidare la propria presenza sul territorio”.

Gianpietro Valtellina, presidente di Valtellina SpA, ha affermato: “La notevole crescita dell’azienda Valtellina e lo sviluppo dell’attività riguardante in particolare le reti in fibra, sono frutto della credibilità e della competitività che ci è riconosciuta sul mercato nazionale; questa reputazione esiste e si rafforza anche grazie all’impegno costante e alla fidelizzazione dei nostri fornitori, su tutto il territorio nazionale. L’accordo sottoscritto con MPS permette ad essi di beneficiare della credibilità finanziaria che Valtellina stessa ha sviluppato nei confronti dell’Istituto bancario”.