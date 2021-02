Vittoria cresce a Brembate con un investimento da 10 milioni di euro

Con un investimento da 10 milioni di euro la sede del gruppo Vittoria, a Brembate, crescerà dagli attuali 10 mila a 40 mila metri quadrati.

Entro il 2022, l’azienda che fabbrica gomme e tubolari per le biciclette aprirà un centro di ricerca e sviluppo unico nel suo genere in cui si testeranno tecnologie, materiali e processi sostenibili con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni dei copertoni per bici. Il bike park adiacente, provvisto di tracciati e strutture apposite, sarà dotato di strumenti di misurazione in grado di rilevare il comportamento degli pneumatici su qualunque tipo di terreno e in qualunque condizione atmosferica.

Il Cycling Innovation Centre con Bike Park sarà disponibile per i partner di Vittoria – costruttori di biciclette, squadre professionistiche e atleti – per provare diverse combinazioni di copertoni e per collaborare su progetti di ricerca e sviluppo. Il Bike Park sarà anche aperto al pubblico nell’obiettivo di diffondere la passione per il ciclismo e accompagnare i ciclisti verso nuove avventure.

Allo stesso tempo Vittoria raddoppierà la capacità del magazzino per supportare la domanda crescente. Sarà un ulteriore passo del programma di aumento della capacità produttiva e logistica che coinvolge l’intera azienda. Questi investimenti consentiranno a Vittoria di servire il mercato di copertoni premium per bici in modo eccellente.

“Siamo orgogliosi di questo ulteriore investimento in Italia – commenta Stijn Vriends, presidente e amministratore delegato del gruppo Vittoria-, dove la storia e l’innovazione del ciclismo si incontrano. Il Cycling Innovation Centre& Bike Park è un esempio della passione tipicamente italiana per la creatività e l’innovazione. Con questo investimento, continueremo a creare i copertoni per bicicletta più avanzati del pianeta!”.

Nel 2021, Vittoria continuerà a supportare numerose squadre professionistiche UCI World Tour. Inoltre, Vittoria darà supporto al mondo mountain bike sponsorizzandole Enduro World Series e le squadre Santa Cruz FSA e Team Absolute Absalon-BMC.