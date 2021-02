Sarnico, il lungolago si rifà il look: dalla passeggiata alla pensilina del Pontile

Nell’attesa della bella stagione e della ripresa del settore turistico Sarnico si prepara restaurandosi. Il sindaco Giorgio Bertazzoli ha annunciato infatti l’avvio dei lavori per una nuova opera pubblica: si tratta stavolta della pensilina antistante il Pontile 1 del lungolago. La stazione, ormai datata, verrà ricostruita e ingrandita: “L’obiettivo è rendere la pensilina più funzionale, ma il progetto prevede una terrazza a sbalzo circa tre volte più grande di quella attuale” annuncia Giorgio Bertazzoli. I lavori dureranno circa quattro mesi ed hanno un costo complessivo di 600 mila euro.

In questo modo la nuova struttura permetterà di accogliere sulla sponda bergamasca del lago un numero maggiore di viaggiatori e di turisti.

Ma non è tutto. In concomitanza iniziano anche i lavori di sistemazione del tratto di lungolago proprio di fronte alla pensilina. La giuntura fra i due lotti di lungolago interessati è da tempo logora e mostra segni di cedimento, rendendo pericoloso il transito dei pedoni (come si può osservare anche nelle immagini). “È stata realizzata oltre 20 anni fa” specifica il primo cittadino di Sarnico.

Il rifacimento del viale implica dunque la chiusura al passaggio di quella porzione di lungolago fino almeno a metà giugno. Visitatori e cittadini possono quindi passeggiare seguendo la deviazione predisposta, che corrisponde all’area di fronte al bar San Marco, fra i portici ed il selciato.