Motorizzazioni, ok all’incremento di organico: “Buona notizia per Bergamo”

“Finalmente, grazie all’approvazione di un emendamento della Lega al Milleproroghe, sarà possibile impiegare anche gli esaminatori in quiescenza per smaltire gli arretrati delle Motorizzazioni”: ad annunciarlo è la senatrice bergamasca del Carroccio Simona Pergreffi, da sempre al lavoro sullo specifico caso della sede di Bergamo.

“È una buona notizia per Bergamo, dove disservizi e ritardi sono all’ordine del giorno – ricorda – malgrado i nostri interventi e solleciti al ministero, per tutte le migliaia di persone che da mesi attendono di conseguire la patente e per gli operatori di un settore, quello delle autoscuole, che è già stato fortemente penalizzato”.

“Le autoscuole – spiega ancora la senatrice della Lega – in particolare quelle bergamasche, da mesi stanno subendo pesanti disagi, così come le aziende di autotrasporti, a causa della mancanza di personale alla locale motorizzazione civile. La situazione di Bergamo, già grave, con il lockdown si è aggravata tanto da arrivare a 12.000 utenti in attesa dell’esame per la patente. Il nostro impegno, che nelle scorse settimane ha già portato a sbloccare l’entrata in servizio di cento addetti abilitati al ruolo di esaminatore, continua sui tanti temi lasciati aperti dal precedente governo: dal potenziamento degli organici alla proroga del Duc. Ora però è anche tempo di mettere in campo interventi strutturali, che affrontino i cronici ritardi delle Motorizzazioni anche in tema di revisioni dei mezzi pesanti”.