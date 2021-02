Mengoni da Piazza Vecchia canta ad un anno dallo scoppio della pandemia

Domenica 21 alle ore 20.35 su Rai1, subito subito l'edizione serale del Tg1, Marco Mengoni sarà protagonista di una speciale esibizione registrata a Bergamo a un anno dall'esplosione della pandemia in Italia.

Il cantante canterà una delle canzoni più note del repertorio di Lucio Dalla, "L'anno che verrà", in questi mesi riscoperta e reinterpretata in chiave attuale.

Un'esibizione registrata negli scorsi giorni in Piazza Vecchia in Città Alta: protagonisti solo lui, pochi musicisti e una piazza buia e deserta.

Era il 21 febbraio del 2020 quando l'anestesista e rianimatrice Annalisa Malara dell'Ospedale di Codogno insospettita dai sintomi di un paziente, Mattia Maestri, insistette per farlo sottoporre al tampone per il Covid-19: sarebbe stato definito il "paziente 1", il primo caso accertato in Italia.

Marco Mengoni si farà voce ed emozione per il nostro Paese, interpretando una delle canzoni più intense della musica leggera italiana, “21.02.2020 – 21.02.2021 L’anno che verrà”.

Un momento di riflessione collettiva, ad un anno esatto dall’esplosione della pandemia, sull'attualità che stiamo vivendo e di speranza per il futuro.

