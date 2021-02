Bill Gates da Fazio, Rocco Casalino dalla D’Urso: la tv del 21 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 21 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La circonferenza delle arance”: il vicequestore Lolita Lobosco trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, si deve occupare di un caso dove l’accusato è Stefano Morelli, dentista incensurato e suo primo grande amore. L’uomo è incriminato di abuso sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua. Combattuta tra il ruolo che ricopre e il sentimento che la lega a Stefano, Lolita si convince, a dispetto dell’evidenza degli indizi, della sua innocenza finchè sulla spiaggia viene rinvenuto il cadavere della povera Angela Capua e purtroppo Stefano non ha alcun alibi per l’orario in cui è avvenuto il delitto…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Carpe diem”: mentre i primi soccorritori intervengono per un incidente di paracadutismo, Athena e la sua famiglia devono fare i conti col problema di Michael…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Bill Gates per un’intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall’uscita del suo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi.

Su Canale5 alle 21.15 spazio a “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta con i suoi figli, i quali affronteranno le temibilissime cinque sfere. E poi torneranno a Live da Barbara d’Urso Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali parleranno della loro bellissima storia d’amore nata ormai oltre 1 anno fa tra le quattro mura della casa del Grande Fratello Vip.

Tra gli argomenti si parlerà delle recenti dichiarazioni al veleno di Platinette su Tommaso Zorzi. In studio ci sarà ovviamente il popolare opinionista che dirà per la prima volta in Tv il motivo per cui non apprezza minimamente il concorrente del GF Vip. E poi Barbara d’Urso dedicherà ampio spazio anche ai tradimenti clamorosi: “Storie e sviluppi choc…” Oltre questo ovviamente si parlerà anche di politica. E tra gli ospiti ci sarà il portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Troy”; su Italia1 alle 21.20 “Independence day – Rigenerazione”; su La5 alle 21.05 “Il regalo perfetto” e su Iris alle 21.10 “Training day”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Hide and Seek”: una bambina scompare mentre gioca a nascondino: è solo una delle tante vittime di un rapitore seriale su cui stanno indagando i detective Naumova e Shumov, entrambi con un passato traumatico alle spalle.

Su Rai5 alle 20.55 verrà proposto il documentario “Wild Italy”. Per sopravvivere in un mondo acquatico dove la salinità oscilla enormemente, pesci e invertebrati hanno sviluppato particolari adattamenti per controllare la pressione osmotica. Sono alla base della catena alimentare che porta a infallibili cacciatori aerei, ripresi nelle loro multiformi e spettacolari attività.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai