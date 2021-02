Atalanta-Napoli, la diretta del match

Torna il campionato per l’Atalanta di Gasperini: al Gewiss Stadium arriva il Napoli.

Il tecnico nerazzurro non rinuncia ai titolari (eccezion fatta per Ilicic) nonostante la super sfida col Real di mercoledì 24. Davanti, al posto dello sloveno, c’è Muriel dal 1′ con Zapata.

La diretta del match:

Il secondo tempo

95′- Finisce qua, con 1′ in più di recupero: Atalanta-Napoli 4-2.

92′- L’attaccante nigeriano trasportato d’urgenza all’ospedale. Il Napoli chiude in dieci.

91′- Osimehn cade e picchia violentemente la testa: momenti di apprensione in campo.

90′- Ci saranno 4′ di recupero.

89′- Dentro Sutalo e Malinovskyi, fuori Maehle e Zapata.

86′- Ammonito Gosens per un fallo (molto dubbio) su Di Lorenzo.

83′- Secondo e terzo cambio della Dea: fuori un grande Muriel e Pessina, dentro Miranchuk e Palomino.

79′- ROMERO!! POKER DELL’ATALANTA!! Corner di Muriel e colpo di testa decisivo del difensore argentino!!

78′- Cambia l’Atalanta: fuori Freuler, dentro Pasalic.

76′- Il Napoli la riapre! Cross di Politano e deviazione nella porta sbagliata di Gosens!

71′- MURIEL! CHE GOOOLLL! Il colombiano ubriaca Rrahmani e batte Meret con un bolide di sinistro che finisce sotto al sette!

67′- Il tedesco torna in campo, ma non corre benissimo. Probabilmente verrà sostituito tra poco.

66′- Gosens si ferma e si tocca l’inguine. Momenti di apprensione a bordo campo.

64′- GOSENS!! L’ATALANTA TORNA AVANTI SUBITO!! Grande azione di Muriel che supera tre avversari, allarga per Zapata che a sua volta crossa basso per il tedesco, che arriva sul secondo palo e batte Meret col piattone sinistro!!

58′- Il pareggio del Napoli: grande invenzione di Politano per Zielinski, che batte Gollini con un destro al volo potente e angolato.

55′- Giallo a Djimsiti, che ha steso Osimhen con una brutta entrata. Il difensore albanese era diffidato: salterà Samp-Atalanta di domenica prossima.

52′- ZAPATA!! ECCOLO IL VANTAGGIO DELL’ATALANTA!! Cross di Muriel e zuccata di Zapata: Meret battuto!!

45′- Si riparte al Gewiss Stadium.

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: 0-0 senza grosse emozioni.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

42′- Bella iniziativa di Pessina nell’area di rigore del Napoli, poi assist a Zapata ma il controllo del colombiano non è dei migliori e la palla arriva a Meret.

32′- Ci prova Gosens in girata, palla sul fondo.

25′- Espulso Gasperini! Il tecnico si stava lamentando col quarto uomo per il rigore non assegnato a Pessina.

15′- Pessina in area di rigore! Il numero 32 si gira in mezzo a due avversari ma non riesce a trovare la coordinazione per battere Meret, forse anche sbilanciato irregolarmente. Di Bello però lascia correre.

5′- Primo guizzo di Muriel che da buona posizione rientra sul destro e pova a calciare, ma viene murato da Di Lorenzo.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All.: Gattuso.