Anche la Persico festeggia insieme a Luna Rossa: “Una vittoria Made in Italy”

“Grazie Luna Rossa Prada Pirelli Team! Una vittoria sorprendente, con cuore e passione sopra ogni cosa, un incredibile successo ‘Made in Italy’ e per l’ingegno dell’industria italiana. Gli italiani stanno arrivando, navighiamo all’italiana!”.

È con queste parole che la Persico Marine di Nembro ha festeggiato, nella mattinata di domenica 21 febbraio, il successo di Luna Rossa nella Prada Cup: 7-1 il risultato finale contro gli inglesi di Ineos, dopo essersi aggiudicata le ultime due regate.

Un grande orgoglio per la squadra di Max Sirena, skipper e team director, che nella finale è sembrata volare sulle acque neozelandesi: lo scafo AC75 è uscito a ottobre 2020 dal cantiere di Nembro, poi volato in Nuova Zelanda a bordo di un Antonov 124.

Frutto dell’ingegneria bergamasca anche i particolarissimi bracci mobili in carbonio presenti su tutte le squadre in gara: prodotti in modo identico sotto ogni aspetto per ogni team, uniscono lo scafo ai “foil” permettendo all’imbarcazione di sollevarsi sull’acqua.