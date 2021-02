Come sarà il tempo su Bergamo nel weekend? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’estesa area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa meridionale portando tempo generalmente stabile, tuttavia deboli correnti meridionali portano aria più umida verso la nostra regione con nuvolosità diffusa specie in pianura. Nella prossima settimana, a partire da martedì/mercoledì, alta pressione in ulteriore rinforzo sull’Europa centrale e meridionale, con tendenza a tempo più soleggiato e temperature in graduale aumento.

Sabato 20 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su Prealpi, pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita nelle ore pomeridiane; precipitazioni assenti o al più isolati piovaschi in mattinata sul pavese. Sui settori alpini prevalenza di cielo poco nuvoloso.

Temperature: Minime stazionarie (6/8°C), massime in lieve aumento (12/14°C, valori leggermente inferiori nel Pavese).

Domenica 21 febbraio 2021

Tempo Previsto: Su pianura, fascia pedemontana e area appenninica cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita a partire dal pomeriggio, su Alpi e Prealpi bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Temperature: Minime stazionarie (6/8°C), massime in lieve aumento (12/15°C).

Lunedì 22 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso in pianura con tendenza a schiarite, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Temperature: Minime stazionarie (6/9°C), massime stazionarie (12/15°C).