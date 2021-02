Troppa gente in città: senso unico pedonale in via XX Settembre e sulla Corsarola

Troppa gente in giro e così la polizia locale sabato pomeriggio ha transennato via XX Settembre e la Corsarola in Città Alta, con il senso unico pedonale per evitare il formarsi di assembramenti in linea con le misure anti contagio.

Come era stato annunciato dal Comune a monitorare la situazione c’era un numero di agenti incrementato in virtù dell’attuale momento.

Verso le 15, visto il gran flusso di persone per le vie della città, è scattata la chiusura precauzionale – con circolazione pedonale a senso unico – delle due strade principali delle passeggiate cittadine.

Il monitoraggio della polizia locale si concluderà in serata e proseguirà poi nella giornata di domenica.