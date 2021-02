Treviglio piange Eugenia, storica voce di Radio Zeta

Dopo una vita trascorsa a mettere musica alla radio, se n’è andata in silenzio Eugenia Ferrari, per anni in consolle nella radio della Bassa. La donna lascia nel dolore due figlie.

Persona solare e allegra, aveva lavorato in tutte le radio di Treviglio. Era il punto di riferimento della mattina per molte persone quando era a Radio Zeta, in particolare con il suo spazio delle dediche.

Amante degli animali, collaborava con canili e gattili. Ha avuto un bar, frequentato da giovani a Treviglio in piazza Garibaldi gestito da lei e le figlie.

La conoscevano tutti appunto per il suo lavoro da speaker che aveva sempre svolto molto professionalmente, come dimostrano i tanti post sui social dedicati alla sua scomparsa.

La salma arriverà nella Parrocchia di san Martino lunedì 22 febbraio alle 10. Il funerale si terrà poco dopo, alle 10.30.