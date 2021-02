Patty Pravo, Confusi e felici o i Minions? La tv del 20 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 20 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “A grande richiesta – Minaccia bionda”. Una serata omaggio a una delle donne protagoniste della musica Italiana Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. La giovanissima ragazza veneziana che da quella mitica notte del Piper di Roma datata 1966 continua ad accompagnarci fra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. 120 milioni di dischi venduti, ha segnato generazioni, scombinato le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Relazioni pericolose”: indagando sull’omicidio di uno studente indiano, l’F.B.I. risale ad un traffico di droga gestito da una gang latinoamericana. Nel frattempo, la Detective della Polizia di Chicago Hailey Upton si unisce alla squadra…

Su La7 alle 21.15 spazio a “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 c’è “Confusi e felici”; su Rete4 alle 21.25 “Chi trova un amico trova un tesoro”; su Italia1 alle 21.25 “Minions”; su Rai4 alle 21.20 “Omicidio al Cairo”; su Iris alle 20.40 “Formula per un delitto”; e su Italia2 alle 21.10 “La zona morta”.

Su Rai5 dalle 21.40 verrà proposta la visione di “Atti unici”. Il regista Damiano Michieletto – rinomato per i suoi innovativi allestimenti operistici – torna a cimentarsi con la prosa, come più volte egregiamente fatto in passato, e propone sul palco del Teatro Goldoni di Venezia la sua rilettura di due celebri atti unici cechoviani – ‘La domanda di matrimonio’ e ‘L’orso’.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai