Musica rock e blues, il mercato e Ombre Rosse Trio: gli eventi del week-end

Sabato 20 e domenica 21 febbraio ci sarà un nuovo week-end in zona gialla. Sarà possibile, quindi, spostarsi tra un Comune e l’altro sempre prestando attenzione al rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid.

Oltre alla possibilità di fare uscite vi sono anche eventi online: ecco alcune idee per il fine-settimana in Bergamasca.

Sabato 20 febbraio dalle 9 alle 13 a Bergamo in piazza Pacati torna “Mercato agricolo e non solo”.

Mercato & Cittadinanza porta in piazza il mercato agricolo con i produttori delle aziende agricole del territorio.

Sabato 20 febbraio alle 21 dal teatro Filodrammatici di Treviglio verràt rasmesso un concerto dei Trebel, rock trio nato nel 2016 che suona le pietre miliari del rock e blues, con particolare attenzione al periodo ’60-’70 (The Who, Beatles, ZZ Top, The Doors, Led Zeppelin, Black Sabbath, Hendrix, ecc.) e qualche “citazione” heavy metal anni ’80-’90. Inoltre, propone brani molto famosi in versione mash-up. Il pubblico potrà assistere in diretta seguendo lo spettacolo sulla pagina Facebook del Teatro Filodrammatici di Treviglio o partecipare dal vivo, cliccando su www.teatrofilodrammaticitreviglio.it (Biglietto: 5 euro a dispositivo, acquistabile in ogni momento, sulla stessa pagina nella quale si accede all’evento ossia www.teatrofilodrammaticitreviglio.it.

Domenica 21 febbraio in programma una serata musicale in diretta online da Villa Pagnoncelli, nelle Terre del Vescovado.

Ombre Rosse è un Soul Trio formato da Carolina Pasinetti Voce – Tommaso Lando Chitarra – Federico Duende percussioni. Verrà eseguito un repertorio di canzoni Soul, Jazz & Blues in acustico, con Bossa Nova e Bolero in stile Latine e Latin-Jazz

Come funziona:

– Vai sul sito www.moscatopagnoncelli.com

– entra nella sezione PRENOTA UNA VISITA

– nelle visite proposte seleziona SALOTTO MUSICALE scegliendo l’abbinamento con le birre o il vino;

sull’acquisto di una confezione contenente le Birre di vino (Birra Sirio di Moscato Giallo Spumantizzata + Birra Mùscat di Moscato di Scanzo) o i vini (Ombra Rossa + Moscato di Scanzo) vi verrà inviato un link per accesso GRATUITO alla diretta del concerto.

Come fare:

Al momento dell’acquisto indica l’indirizzo a cui far recapitare le bottiglie nel campo note

A tutto il resto ci pensiamo noi.

Ti forniremo un link a cui collegarti per poter seguire la diretta del concerto.

costo confezione + concerto 60€

spese spedizione incluse