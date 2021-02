I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Sanremo in una veste diversa

Sono da poco stati annunciati i duetti e le cover per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, programmata per giovedì 4 marzo, dove i 26 Big in gara canteranno sul palco dell’Ariston una canzone edita scelta tra i brani della storia della canzone d’autore italiana.

Tra i Big quest‘anno da solista (dopo la celebre uscita di scena durante l’esibizione con Morgan) troviamo Bugo che “Un’avventura” di Lucio Battisti duetterà con i Pinguini Tattici Nucleari.

Gli Artisti hanno potuto scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti/ospiti italiani o stranieri e la performance verrà votata dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival.

Dunque, anche quest’anno la band bergamasca calcherà il prestigioso palco dell’Ariston dopo il terzo posto dello scorso anno che ha regalato tante soddisfazioni alla band che, in un solo anno, ha ottenuto un grandissimo successo conquistando diversi dischi di Platino e Oro.

Attraverso i social la band ha più volte dovuto dolorosamente rimandare il tour, per ora le date dei concerti sono programmate per settembre ed ottobre 2021 nei palazzetti di tutta Italia, nel frattempo però la bella notizia è che calcheranno di nuovo il palco dell’Ariston nella speranza di tornare al più presto a godersi la loro musica live.

Ricordiamo che il settantunesimo Festival di Sanremo 2021 prevede sempre 5 serate, come data di inizio martedì 2 marzo e di fine sabato 6 marzo, sarà rigorosamente senza pubblico e condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus affiancato ancora una volta da Fiorello come già avvenuto nell’edizione precedente.

Ma non saranno soli. Tra i confermati ad avvicendarsi sul palco spiccano i nomi di Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie, Matilde De Angelis, Naomi Campbell e Alessia Bonari (l’infermiera simbolo della prima ondata Covid), e di poche ore fa anche l’annuncio di Barbara Palombelli; insomma anche quest’anno tante donne sul palco dell’Ariston (ci piace molto!).

Inoltre, fioccano le scommesse su Sanremo 2021 e il duo Fedez-Michielin è già nella classifica dei vincitori.

Sarà sicuramente un’edizione ancora più unica e speciale nel suo genere, non ci resta che goderci lo spettacolo.