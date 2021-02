Giornata nazionale dei Professionisti Sanitari nel ricordo di quelli scomparsi per Covid

All’inizio di ogni turno di lavoro sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare gli infermieri che hanno perso la vita a causa del Covid. È questa l’iniziativa in programma oggi, sabato (20 febbraio) in occasione della “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato”, istituita per il 20 febbraio, con la legge numero 155/2020.

L’evento si celebra per la prima volta proprio nel 2021, l’Anno internazionale degli operatori sanitari e assistenziali, proclamato dagli Stati membri della 73esima Assemblea mondiale della sanità.

La richiesta di osservare un minuto di silenzio per ricordare i colleghi vittime del Covid, arriva dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ed è rivolta a tutti gli iscritti.

I dati disegnano un quadro desolante: 81 decessi ufficiali tra gli infermieri dall’inizio della pandemia. 7129 operatori sanitari contagiati negli ultimi 30 giorni, di cui oltre 5mila (84,4% sono i dati INAIL relativi agli infermieri che si contagiano rispetto al resto del comparto sanitario) sono certamente professionisti di una categoria che ancora oggi viene martoriata quotidianamente.