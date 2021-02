Cene, incendio in un’azienda di tessuti: l’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incendio ai macchinari interni di una azienda di tessuti a Cene in via Capitanio nella mattinata di sabato 20 febbraio.

In fiamme due “rameuse”, macchinari impiegati per asciugare i tessuti, che funzionano a metano. Non ci sono feriti.

Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa.