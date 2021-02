Bergamo, ancora truffe agli anziani: finti carabinieri chiedono denaro

Nuovo tentativo di truffa agli anziani a Bergamo. Intorno alle ore 12.45 di venerdì mattina una Volante della Polizia è intervenuta in zona via Corridoni.

La coppia presente, di 79 e 76 anni, ha raccontato che circa 20 minuti prima erano stati avvicinati da due uomini che, qualificatisi come Carabinieri, avevano chiesto di controllare il numero seriale delle banconote di cui erano in possesso poiché di probabile provenienza furtiva.

Le due persone anziane avevano mostrato loro alcune banconote, tenendole però sempre saldamente in mano.

I due truffatori, notata la diffidenza che stava aumentando, hanno spiegato che in effetti erano banconote che provenivano da una rapina e che sarebbero tornati nel pomeriggio per un’ulteriore verifica. Successivi accertamenti hanno permesso di verificare che niente era stato asportato.

La Questura raccomanda una sempre maggiore attenzione in merito a persone che chiedono di accedere in abitazione, avvisando il 112 nonché parenti o vicini in caso di persone sospette.