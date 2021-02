“A Star Is Born”: un amore in quattro accordi

Titolo: A Star Is Born

Regia: Bradley Cooper

Genere: sentimentale, drammatico, musical

Durata: 135’

Interpreti: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Helliot, Dave Chapelle

Programmazione: Amazon Prime Video / Netflix

Valutazione IMDB: 7.6/10

Lo sappiamo, San Valentino è già passato e più nessuno ha voglia di sentire parlare di amore, baci, abbracci e quanto ne consegue, ma davvero non possiamo farci nulla: noi di BGY siamo degli incorreggibili romantici e per celebrare l’arrivo di “A Star Is Born” su Netflix abbiamo deciso di parlarvene.

Perché in fin dei conti non serve certo una festa a metà febbraio per trovare la persona giusta.

Jackson “Jack” Maine (Bradley Cooper) è una star della musica rock, che si esibisce tutte le sere in città diverse per platee di fan urlanti. Il cantautore ha avuto però un passato turbolento, e vive un presente non da meno: Bobby Maine (Sam Elliot), il padre, lo ha avuto infatti all’età di 63 anni, quando la madre, morta di parto, ne aveva appena 18.

Tormentato sin da piccolo dall’acufene, una malattia che lo costringe a percepire un perenne fischio nelle orecchie, Jack ha ereditato dal padre la triste dipendenza dall’alcol e da anni non fa altro che annegare i suoi drammi personali bicchiere dopo bicchiere.

La vita dell’artista sembra ormai giunta al capolinea quando improvvisamente qualcosa cambia: durante l’ennesima gita in un bar malfamato per trovare qualcosa da bere dopo un concerto, Jack incontra Ally (Lady Gaga), una giovane cameriera che colpisce la sua attenzione grazie ad un’impeccabile esecuzione di un brano di di Edith Piaf.

Tra i due si crea immediatamente una sincera sintonia che sfocerà nella composizione di “Shallow”, brano che ben presto i due cominceranno a cantare in duetto nei concerti di Jack. Oltre al sodalizio artistico è però chiaro sin da subito che tra i due c’è qualcosa di più, ma per capirlo veramente Jack e Sally avranno bisogno di superare faticosamente i problemi che li accompagnano da tutta una vita.

Delicata commedia dalla colonna sonora memorabile, “A Star Is Born” rappresenta un vero e proprio inno all’amore nella sua forma più pura e sincera, capace di curare ogni male e spesso unica possibilità di salvezza per tutti coloro che sono senza speranza. A capitalizzare la scena troviamo un onnipresente Bradley Cooper che, non contento di interpretare il tormentato protagonista della storia, esordisce come regista e sceneggiatore per un film che ha rimediato la bellezza di 8 nomination agli Oscar aggiudicandosi quello per la miglior canzone originale.

Ritorno al cinema del genere sempreverde del musical romantico, “A Star Is Born” crea una sinergia speciale tra Cooper e Lady Gaga in cui incredibilmente è la cantante a rubare l’attenzione dello spettatore, relegando il quattro volte nominato agli Oscar a semplice spalla canora e amorosa.

I due sembrano trovarsi tanto quanto i personaggi che interpretano, andando così a creare una storia tanto elegante quanto struggente che pone al suo centro un uomo distrutto che prova a salvarsi in corner grazie ad una donna dal cuore grande e ad una musa che, universalmente, tutto può: la musica.

Delineando la vita di due persone agli antipodi, una in rampa di lancio verso la fama mentre l’altro in discesa verticale verso un baratro di alcol e droga, “A Star Is Born” mixa abilmente un crudele affresco della masochistica esistenza di molte rockstar con l’idea che la passione ed il talento, quando incontaminati, possano essere più forti di tutto.

Battuta migliore: “Se non peschi a fondo nella tua anima non durerai”