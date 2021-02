The good doctor, Titolo V o Joséphine Ange Gardien? La tv del 19 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 19 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lim”: la dottoressa Lim avverte i primi sintomi del disturbo da stress post traumatico, ma non vuole ammetterlo. Nel frattempo, Shaun è alla ricerca del regalo perfetto per il compleanno di Lea…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I csi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.25 spazio a “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.10 c’è “Ashfall – The Final Countdown”; su La5 alle 21.05 “Inga Linstrom – L’eredità di Granlunda”; su Iris alle 21.10 “Debito di sangue” e su Italia2 alle 21.10 “Within: Presenze”.

Su Rai5 alle 21.15 “Art night – Keith Haring: Street art boy”. Keith Haring e il suo approccio artistico fuori dalle regole come lo è stata tutta la sua vita, fatta di eccessi, ispirazione e febbre creativa che hanno influenzato un gran numero di artisti della sua generazione. A seguire, “Street art a Roma”: gli street artist che hanno lavorato sui muri di Roma.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai