Per l’Atalanta Napoli e Real Madrid in tre giorni: Hateboer out, ci sarà Maehle

Sperava di ricevere buone notizie Gian Piero Gasperini da Hans Hateboer: l’esterno è volato in Olanda per una visita di controllo al metatarso del piede sinistro infortunato nel match vinto dall’Atalanta a San Siro contro il Milan. Era il 23 gennaio.

Hateboer è rientrato a Bergamo mercoledì 17 febbraio, col piede ingessato. Serviranno dieci giorni di riposo col gesso, poi si potranno ripetere gli esami approfonditi che daranno delle risposte più certe.

L’olandese spera di evitare l’intervento chirurgico per non mettere la parola fine alla sua stagione e per non saltare l’Europeo di giugno-luglio. Ma non è detto che la terapia conservativa sulla quale si è scelto di puntare ora, funzioni.

Quel che è certo è che Hateboer resterà fermo ai box almeno per un altro mese, saltando di fatto sia il match d’andata che il match di ritorno col Real Madrid.

Hateboer esce zoppicante durante Milan-Atalanta

Toccherà dunque a Joakim Maehle fare gli straordinari sulla fascia destra, a partire da subito: domenica al Gewiss Stadium c’è il Napoli e tre giorni dopo arrivano i Blancos di Zidane; la domenica successiva è invece in programma la trasferta di Genova con la Samp.

Gasperini dovrà gestire anche tutti gli altri elementi della rosa e non è da escludere che domenica col Napoli ci sia già una sorta di mini turn-over. Davanti potrebbe riposare Zapata, mentre a centrocampo potrebbe giocare dal 1′ Pasalic al posto di uno tra de Roon e Freuler.