Dall’Artistico a scienze umane: alla scoperta dei Licei Paritari Aurora

Accompagnare le famiglie e gli studenti nel percorso di formazione e crescita della propria personalità; questa è la finalità primaria dell’Aurora Lyceuym College, con sede a Capriate San Gervasio in via Vittorio Veneto, 43 e Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia, 20.

L’offerta formativa, che porta l’adolescente a essere un adulto forte, equilibrato e responsabile, spazia dal liceo artistico al liceo delle scienze umane tradizionale nella forma della scuola paritaria.

Il Liceo Artistico nasce da una scelta motivata per tutti i ragazzi che precocemente mostrano una particolare inclinazione verso le arti in generale e verso i mestieri antichi, o che in qualche modo hanno scoperto in se stessi una vena artistica ben diversa da semplice interesse di dipingere o di scolpire. Fornisce gli strumenti per migliorare ed affinare capacità ed inclinazioni, completando attraverso lo studio, la disciplina, la conoscenza delle tecniche e dei materiali.

Si sviluppa nell’arco di cinque anni ed è stato strutturato in un progetto organicamente articolato: il biennio, comune a tutti mentre il triennio si può scegliere fra tre aree di indirizzo: arti figurative (incentrato su disegno, pittura e scultura), architettura e ambiente (volto allo sviluppo delle capacità creative e all’acquisizione di competenze per gestire processi progettuali e operativi inerenti l’architettura e il contesto ambientale) e arti scenografiche (focalizzato sulla conoscenza degli elementi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema).

Il Liceo delle scienze umane, invece, concerne lo studio delle teorie educative e dei processi attraverso i quali si realizzano l’identità personale e le relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze, abilità, nonchè competenze necessarie per cogliere la complessità della realtà sociale. Mira al conseguimento dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nell’ambito delle scienze umane. Gli sbocchi universitari post-liceo sono: facoltà umanistiche (lettere, storia, filosofia ecc…), facoltà di scienze umane (psicologia, sociologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, giurisprudenza ecc…) e quelle dell’area medico sanitaria.

A contraddistinguere entrambi gli indirizzi dei Licei Paritari è la Pedagogia Aurora, finalizzata ad aiutare in primis la famiglia e lo studente nel percorso di formazione e crescita della propria personalità; finalità primaria della nostra progettualità.

Chi si rendesse conto durante l’anno di aver sbagliato indirizzo di studi può usufruire del progetto Passerella: gli studenti hanno la possibilità di effettuare il trasferimento fino al 14 marzo in modo da riorientarsi trasferendosi nei licei Aurora da altri Istituti scolastici.

“Aurora Lyceuym College” è a Capriate San Gervasio ma ha anche una succursale a Bergamo. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 02-90.96.25.86 – 3296627619 – 035-23.52.67, inviare un’e-mail a legalerappresentante@auroralyceumcollege.it oppure consultare il sito www.auroralyceumcollege.it

