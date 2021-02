È venerdì e tutti siamo curiosi di sapere che tempo farà nel weekend. Ci affidiamo alle previsione meteo di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Un’estesa area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa meridionale portando tempo generalmente stabile, tuttavia deboli correnti meridionali portano aria più umida verso la nostra regione con nuvolosità diffusa specie in pianura.

Questa situazione dovrebbe rimanere inviariata fino all’inizio della prossima settimana, mentre nei giorni successivi è probabile un’ulteriore rinforzo dell’alta pressione con tendenza a tempo più soleggiato.

Venerdì 19 febbraio 2021

Tempo Previsto: Su pianura, area appeninica e settori prealpini occidentali cielo generalmente molto nuvoloso, con qualche temporanea schiarita nelle ore centrali della giornata su alta pianura e settori orientali. Deboli piovaschi possibili in mattinata sui settori occidentali e in serata sul pavese.

Altrove cielo da poco nuvoloso o velato.

Temperature: Minime in lieve aumento (5/7°C), massime stazionarie (10/13°C, valori leggermente inferiori tra pavese e milanese).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli occidentali.

Sabato 20 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso su pianura e area appenninica con qualche schiarita più probabile sull’alta pianura nel corso del pomeriggio; locali piovaschi tra notte e mattino tra pavese e basso milanese.

Su Alpi e Prealpi prevalenza di cielo poco nuvoloso.

Temperature: Minime stazionarie (5/8°C), massime stazionarie o in lieve aumento (11/14°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest-sudovest.

Domenica 21 febbraio 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su Alpi e Prealpi, su pianura e area appenninica cielo irregolarmente nuvoloso con temporanee schiarite specie nelle ore centrali della giornata.

Temperature: Minime stazionarie (5/8°C), massime in lieve aumento (12/15°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud.