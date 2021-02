Alborghetti, responsabile vaccini dell’Asst Bg est: “Speriamo di finire entro l’autunno”

“La nostra area comprende una popolazione di circa 300mila persone e l’obiettivo è quello di vaccinare tutti quelli che lo vorranno entro il prossimo autunno”. Ha le idee chiare Adriana Alborghetti, a capo della Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali (DPSS) dell’Azienda Socio Sanitaria Bergamo Est, per la quale è anche responsabile dei vaccini.

Nel primo giorno della fase 1 ter, giovedì (18 febbraio), con il via alla somministrazione per gli anziani sopra gli 80 anni all’ospedale Bolognini di Seriate, al Fenaroli di Alzano e al Locatelli di Piario, la dottoressa spiega il programma delle prossime settimane: “Dopo il personale medico e infermieristico ora partiamo con le persone over 80 – le sue parole – , sono circa 23mila quelli del nostro territorio. A questi vanno sottratti quelli ricoverati nelle rsa che l’hanno già avuto, quindi ne rimangono circa 19mila”.

“Ad aprile poi – prosegue – dovrebbe iniziare la fase 2, quella dedicata a tutte le altre persone. Anche se i tempi non sono ancora certi. In ogni caso per velocizzare le operazioni, da settimana prossima sarà attivo anche il centro vaccinazioni di Chiuduno con le sue 22 postazioni. Certo, ci vorrebbe più personale. A questo proposito faccio un appello anche ai volontari che volessero dare il loro contributo”.

Quindi prima della fine dell’anno dovreste aver finito?

La nostra speranza è questa. La nostra popolazione comprende 300mila persone e puntiamo ad arrivare a farne 2300 al giorno, ovviamente con ritmi più alti di questa inaugurazione oggi.

Consiglia il vaccino?

Assolutamente. L’ho fatto anche io. Per ora non abbiamo avuto nessuno con reazioni anomale, se non in alcuni casi una leggera febbre ma che poi è passata nel giro di 24 ore.