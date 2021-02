A Sarnico e Lovere preoccupa il contagio tra studenti, Ats: didattica sospesa in due scuole

Dopo il riscontro di un significativo numero di casi Covid-19 positivi tra gli studenti dell’Istituto I.S.I.S “Serafino Riva” di Sarnico e dell’Istituto superiore “Ivan Piana” di Lovere, l’Ats di Bergamo ha proposto ai sindaci la sospensione dell’attività didattica in presenza per alunni ed insegnanti, con attivazione della didattica a distanza (D.A.D.) al 100% a partire dal 20 febbraio e per le prossime due settimane.

“La decisione è stata presa in accordo e dopo un confronto con i sindaci dei due Comuni, Giorgio Bertazzoli di Sarnico e Alex Pennacchio di Lovere, i presidenti dei due ambiti di Monte Bronzone Basso Sebino, Alberto Maffi, e Alto Sebino, Patrick Rinaldi, il Presidente del distretto Bergamo Est, Gabriele Cortesi e il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Patrizia Graziani – dichiara il direttore generale di ATS Bergamo Massimo Giupponi – È un provvedimento cautelativo dato l’incremento di casi verificatosi nel distretto che serve a tutelare i cittadini dei due comuni”.