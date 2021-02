Venerdì mattina Romano si è fermata per dare l’ultimo saluto a Mauro Nicoli, il pompiere volontario morto martedì a 32 anni dopo un incidente in bici.

La tragedia si è consumata attorno a mezzogiorno. Il 32enne aveva imboccato in sella alla sua mountain bike il sottopasso di via Duca d’Aosta in direzione del centro, quando è improvvisamente finito a terra. Una Opel Meriva che sopraggiungeva l’ha travolto e trascinato per circa una ventina di metri. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, stava per essere operato dai medici quando le sue condizioni si sono aggravate ed è spirato.

Mauro Nicoli, operaio in un’azienda di Romano, prestava servizio nei vigili del fuoco da parecchi anni. Un impegno che condivideva con i fratelli Alberto e Stefano, presenti al funerale con Antonio e il papà Ettore.

Nelle prime file della chiesa di Santa Maria Assunta e San Giacomo i colleghi volontari di Romano, che hanno portato la bara con un’autoscala.

Presenti anche tanti amici del ragazzo e i rappresentati di Sorveglianza Italiana, colleghi del fratello Stefano, con un picchetto in alta uniforme.