Spaccio in Valseriana, arrestati pusher 30enni: in auto cocaina e 18mila euro

Il loro business era diventato lo spaccio di droga nella bassa Valle Seriana. I Carabinieri della Compagnia di Clusone li hanno arrestati martedì 16 febbraio, a Torre Boldone: in manette sono finiti due ragazzi di 30 e 31 anni, originari del Marocco, residenti in provincia di Bergamo ed entrambi disoccupati.

Durante l’accertamento, i due, fermati a bordo di una Bmw, si mostravano particolarmente agitati. Il passeggero scendeva velocemente dal mezzo tentando una breve fuga a piedi, mentre il conducente tentava di sottrarsi al controllo ingranando la retromarcia rimanendo, venendo bloccato dall’altra auto dei carabinieri impegnata nel posto di blocco.

L’immediata perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire occultato sotto il sedile

del passeggero, in un involucro di plastica, avvolto nella carta stagnola, un panetto contenente 516 grammi di cocaina, mentre in un vano ricavato davanti alla leva del cambio, circa

18 mila euro in banconote di vario taglio. Successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire oltre 600 grammi di hashish suddivisi in tre panetti dal vario peso.

Gli arrestati al termine delle operazioni previste sono stati posti presso il proprio domicilio in

attesa del rito direttissimo, svoltosi nel pomeriggio del 17 febbraio al termine del quale è stato

convalidato l’arresto con la misura della detenzione domiciliare per entrambi i soggetti.