Fondi Lega, chiesto processo immediato per contabili e imprenditore bergamaschi

I magistrati di Milano Eugenio Fusco e Stefano Civardi hanno chiesto il processo immediato per i bergamaschi Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i revisori contabili per la Lega in Parlamento, e per l’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti nell’ambito del caso Lombardia Film Commission, legato alla presunta vendita gonfiata per 800 mila euro di un capannone a Cormano.

I tre sono agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a cui si aggiunge la contestazione di reati fiscali. Sulla richiesta di giudizio immediato il gip Giulio Fanales ha cinque giorni di tempo per decidere.