Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo ci accompagnerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Un debole campo di alta pressione occupa l’area del Mediterraneo, mentre sull’Europa centrale scorrono umide correnti atlantiche che tra giovedì e venerdì interesseranno marginalmente anche la Lombardia. Nel corso del fine settimana leggero rinforzo dell’alta pressione con tempo generalmente stabile su tutta l’Italia, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti a causa di deboli ma umide correnti meridionali.

Giovedì 18 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita sui settori di alta pianura; possibili brevi piovaschi o pioviggini principalmente tra pavese e milanese. Altrove cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in calo (10/13°C, valori leggermente inferiori tra pavese, lodigiano e basso milanese).

Venerdì 19 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso su pianura e area appenninica con qualche debole piovasco sui settori occidentali nella prima parte della giornata. Altrove cielo poco nuvoloso o a tratti velato per nuvolosità alta.

Temperature: Minime in lieve aumento (5/7°C), massime stazionarie (9/12°C).

Sabato 20 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e sull’area appenninica con qualche debole piovasco possibile in mattinata specie sui settori occidentali; altrove cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube alta.

Temperature: Minime in lieve aumento (6/8°C), massime in lieve aumento (10/13°C).