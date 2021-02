F.lli Santini Srl, concessione revocata ai Mercati ortofrutticoli di Bergamo, Milano e Verona

La notizia è stata pubblicata da Fruitbook Magazine ed è stata confermata dal Mercato Ortofrutticolo di Bergamo: alla storica azienda F.lli Santini Srl è stata revocata la concessione per i posteggi all’interno dei tre Mercati all’ingrosso: Bergamo, Milano e Verona.

La F.lli Santini Srl, attiva dagli Anni Sessanta e tra i più grandi maturatori di banane italiani, con una partnership storica con la multinazionale Chiquita e un fatturato 2019 di 68 milioni di euro (-20% sul 2018) è al centro di una delicata vicenda giudiziaria. Lunedì 11 marzo 2020 i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno arrestato al mercato di Bergamo Alessandro e Carlo Santini, titolari della F.lli Santini Srl, con l’accusa pesantissima di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Dopo la condanna per estorsione con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di carcere per Alessandro Santini, titolare con il fratello Carlo della F.lli Santini Srl, è arrivata la revoca della concessione per i posteggi all’interno dei tre Mercati all’ingrosso in cui è presente l’azienda bergamasca, e cioè quelli di Milano, Bergamo e Verona. La motivazione è che la presenza in una struttura a maggioranza pubblica, come sono i Mercati all’ingrosso in questione, sarebbe incompatibile con l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Bergamo per possibili infiltrazioni mafiose. Il condizionale è d’obbligo perché la F.lli Santini Srl ha fatto ricorso al TAR di Brescia che dovrebbe riunirsi per deliberare il 10 marzo 2021.

“L’informazione interdittiva antimafia nei confronti della F.lli Santini Srl è arrivata a SoGeMi, ente gestore dell’Ortomercato di Milano, lo scorso 6 ottobre. SoGeMi è partecipata al 100% dal Comune di Milano – riporta Fruitbook Magazine -. A seguito dell’incompatibilità con la normativa regionale, la Commissione di Mercato di SoGeMi ha deliberato la revoca della concessione il 9 dicembre, revoca che è stata formalizzata all’azienda bergamasca il 14 dicembre 2020. I legali della F.lli Santini Srl hanno quindi fatto domanda di sospensiva ma sia il TAR che il Consiglio di Stato la hanno rigettata. Il tempo congruo per liberare gli spazi e il 31 dicembre la revoca è divenuta effettiva. Al Mercato di Bergamo l’iter è stato analogo, solo con tempi diversi: il punto vendita della F.lli Santini Srl è tornato il possesso di Bergamo Mercati il 9 febbraio 2021. Anche il cda di Veronamercato ha deliberato la revoca della concessione, che dovrebbe diventare effettiva entro fine febbraio. Ad oggi, 17 febbraio, è l’unico posteggio ancora operativo”.

L’informazione interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, a scopo preventivo, al fine di tutelare l’economia dalle infiltrazioni mafiose.