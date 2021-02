Coppa del Mondo, a Reiteralm seconda vittoria stagionale per Michela Moioli

I Mondiali di snowboard cross sono ormai già un ricordo per Michela Moioli.

Reduce dal doppio argento iridato, la 25enne di Alzano Lombardo è tornata a dettare legge in Coppa del Mondo conquistando la prova svoltasi a Reiteralm.

Determinata ad aggiudicarsi la quarta sfera di cristallo della carriera, la fuoriclasse azzurra ha sbaragliato la concorrenza cogliendo il quindicesimo successo nel massimo circuito.

Al comando sin dalle qualifiche, la portacolori dell’Esercito si è adatta subito al fondo ghiacciato dominando il derby ai quarti di finale con la genovese Raffaella Brutto.

Fuori subito invece Sofia Belingheri che, al rientro dall’infortunio alla spalla subito ai Mondiali, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una caduta dopo poche curve.

Apparsa particolarmente veloce sulle numerose strutture presenti lungo il tracciato, Moioli si è aggiudicata anche la heat di semifinale dominando la sfida con Eva Samkova.

Insidiata dalla ceca nella prima fase della discesa, la campionessa olimpica ha saputo spingere sulla tavola contenendo il ritorno della compagna di squadra e accedendo alla big final per la terza volta consecutiva.

Uscita alla perfezione dal cancelletto, la giovane seriana si è sempre mantenuta saldamente al comando precedendo l’americana Lindsey Jacobellis e non facendosi influenzare dalla caduta che ha coinvolto la francese Chloe Trespeuch e Raffaella Brutto.

“Sono particolarmente felice per questa vittoria anche perchè non sono mai stata qui finora e non sapevo cosa aspettarmi – ha dichiarato Moioli nel dopo-gara -. La pista era molto divertente e particolarmente, adatta quindi a questo circuito”

Complice le eliminazioni di Faye Gulini e l’assenza di Chloe Brockhoff, Michela Moioli si è ripresa la vetta della classifica generale lanciando così un importante segnale in vista degli ultimi appuntamenti stagionali.