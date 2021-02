Bergamo vince la sfida a colpi di clic: Rigoni restaurerà un monumento

Ancora una volta è Bergamo a vincere la sfida a colpi di clic tra due città. Stavolta contro Genova e lanciata dalla Rigoni di Asiago, famosa per le sue marmellate per finanziare. Il premio del concorso è il restauro di un monumento, così dopo la Fontana del Delfino rimessa a nuovo grazie a una gara sponsorizata da Sanex Palmolive, adesso toccherà a una nuova opera orobica, ancora sconosciuta.

Nella gara Bergamo ha raccolto 305.438 i voti contro i 138.374 ottenuti da Genova.

Il progetto #RigoniForArts ha l’obiettivo di dare una nuova vita ai monumenti delle città italiane e l’azienda ha coinvolto la rete per decidere a chi destinare il finanziamento. Come testimonial di Bergamo è stato scelto il “pastry chef” di Casnigo Carlo Beltrami, vincitore della quinta edizione, nel 2017, di Bake off Italia, mentre per il capoluogo ligure è stata scelta la band genovese degli Ex-Otago.

“Un grande risultato per la nostra Bergamo – commenta l’assessore regionale Lara Magoni -. La valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale è un segnale importante per il rilancio culturale dei nostri territori. Complimenti alla città e grazie a tutti coloro che, con il loro voto, l’hanno voluta premiare”»