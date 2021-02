Animali fantastici e dove trovarli, Robin Hood o The visit? La tv del 18 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 18 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Chi è senza peccato?” e “Il regalo più bello”: Nel primo, Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento.

Nel secondo, la frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela. Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e mostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra.

Canale5 alle 21.45 proporrà la visione del film “Animali fantastici e dove trovarli”. Il premio Oscar Eddie Redmayne (Newt Scamander) è l’interprete principale nel mondo fantastico creato da J.K. Rowling con la regia di David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga campione d’incassi di “Harry Potter. “Animali fantastici e dove trovarli” inizia nel 1926 con Newt Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto…se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

Nel cast anche Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Ron Perlman, Carmen Ejogo, Jenn Murray, Faith Wood-Blagrove, Colin Farrell.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono. Ma hanno anche due profili indipendenti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Italia 1 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”. Andrea Pucci racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione. Anche in questa edizione, infatti, per sovvertire gli stereotipi delle donne più dedite alla cura del corpo e all’apparenza e degli uomini dall’aspetto fisico trascurato e concentrati esclusivamente sui libri, non mancheranno i Viceversa. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate.

La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma. Nel corso delle sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Robin Hood – L’origine della leggenda”; su La5 alle 21.05 “Come un uragano”; su Iris alle 21.10 “Payback – La rivincita di Porter” e su Italia2 alle 21.10 “The visit”.

Su Rai4 alle 21.20 sarà la volta della serie “For life”. Aaron Wallace viene accusato ingiustamente e condannato all’ergastolo. Durante la sua prigionia studia per conseguire l’abilitazione ad avvocato e nel frattempo fornisce consulenza legale ai suoi compagni di carcere.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Semyon Bychkov e Tom Borrow”. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia esegue: Mozart, concerto per pianoforte n 24 K491; Mendelssohn, sinfonia n.3 “Scozzese”. Direttore Semyon Bychkov, pianoforte, Tom Borrow.

Da segnalare, su La7D alle 21.30 “Il destino di un cavaliere” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset