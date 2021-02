ANACI Bergamo inaugura rubrica dedicata alle questioni condominiali

ANACI Bergamo è lieta di annunciare l’apertura di una sua sezione all’interno del portale di BergamoNews.

L’ANACI è l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari, nata nel 1995 dalla fusione delle associazioni ANAI e AIACI, ad oggi conta circa 8000 iscritti.

La sezione di Bergamo, con sede in Via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo è composta da oltre 230 associati distribuiti per tutta la provincia bergamasca.

Negli anni l’ANACI si è distinta per la ricca proposta di corsi di aggiornamento a 360° rivolti agli amministratori con il fine di garantire ai condòmini amministrati da iscritti ANACI un management il più preparato possibile.

Come mai questa decisione? “Abbiamo scelto – dichiara il presidente Bruno Negrini – di intraprendere questa collaborazione con il quotidiano on line BergamoNews per approfondire gli argomenti condominiali che a nostro avviso possono essere di interesse sia degli amministratori (iscritti e non) che dei nostri condòmini”.

“La nostra sede – prosegue Negrini – riceve spesso richieste di chiarimenti, anche da utenti del condomino, ai quali non possiamo direttamente dare un supporto in quanto lo sportello del consumatore è gestito dalla nostra sede Nazionale, ma, proprio per questa ragione pensiamo che pubblicare degli articoli sulla materia condominiale e in particolare sui temi “caldi” possa essere utile e gradito”.

“Gli articoli – continua il presidente – saranno redatti sia dai membri del consiglio provinciale di ANACI, tutti amministratori con grande esperienza, che dai membri del nostro Centro Studi provinciale, composto sia da legali che da tecnici esperti in materia”.

“A nome del Consiglio Provinciale e di tutti gli associati Anaci Bergamo, mi auguro che la rubrica proposta possa rafforzare il rapporto tra chi vive il condominio e chi lo amministra ” – conclude Bruno Negrini.