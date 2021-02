Villongo, scontro auto-moto: un uomo in ospedale con l’elisoccorso

Brutto incidente nella serata di martedì 16 febbraio a Villongo, lungo via Gennaro Sora: ad avere la peggio un uomo originario del Senegal, che è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo dell’elisoccorso.

Lo scontro attorno alle 21.30, all’incrocio tra la già citata via Sora, che stava percorrendo l’uomo in sella al suo motorino, e via Cadei, dalla quale si stava immettendo una giovane di Villongo alla guida della sua Fiat Panda.

Un impatto violento, che ha scaraventato a terra il senegalese, subito soccorso dal personale medico arrivato da Sarnico e dall’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia: dopo le prime cure sul posto, il trasferimento all’ospedale cittadino dove è arrivato in codice giallo.